انت الان تتابع خبر الصحة توجه تنبيها للاشخاص الملقحين ضد كورونا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي، إنَّ الملقحين يجب أنْ يحافظوا على الالتزام بالاجراءات الوقائية خشية من الاصابة، وعدم امكانية نقل الفيروس إلى الاخرين، بسبب عدم تكوّن المناعة في جسمهم خلال الاسابيع الاولى.واضاف أنَّ "ظهور الاجسام المضادة في جسم الشخص يبدأ بعد مدة اسبوع او اكثر من تلقي الجرعة الثانية من اي لقاح"، مؤكدا "عدم وجود اي مبرر للتخوف والعزوف عن اللقاحات عبر المنافذ المحددة من قبل الوزارة".

وبشأن الموقف الوبائي في العراق، اكد الحجامي أنَّ "كوفيد 19 لا يزال في ذروته ونأمل خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة التي حُددت من قبل اللجنة العليا للصحة والسلامة أنْ نشهد انخفاضا في الإصابات التي وصلت مؤخرا إلى اكثر من 8 آلاف اصابة خصوصا مع تقارب اعداد الشفاء اليومية مع الاصابات الجديدة".



وذكر أنَّ "نسبة الملقحين في العراق تقريبا وصلت إلى خمسة لكل الف شخص، والحل بأيدي المواطن بالدرجة الاولى لمواجهة الجائحة والسيطرة على الموجة الثانية".