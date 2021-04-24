36 قذيفة من غزة على إسرائيل خلال الليلة الماضية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الجيش الإسرائيلي إن "36 قذيفة أطلقت من قطاع غزة نحو أراضينا خلال الليلة الماضية".

وأوضح الناطق باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي في بيان نشر صباح اليوم السبت أن القبة الحديدية تصدت لـ6 قذائف بينما سقطت معظم القذائف الأخرى في مناطق مفتوحة ولذلك ووفق السياسة المتبعة لم يتم اعتراضها.

ويأتي الإعلان الإسرائيلي، في أعقاب تعليمات للمدنيين بوقف الأنشطة الزراعية في المناطق المتاخمة للحدود مع قطاع غزة ووقف الأنشطة التعليمية هناك وإغلاق شاطئ زكيم.

كما حظرت التجمعات في الأماكن المفتوحة، وحدد التجمع في المناطق المغلقة بـ100 شخص، بحسب بيان للجيش.



وشنت الطائرات الإسرائيلية في وقت مبكر صباح السبت، عدة غارات على أهداف مختلفة في قطاع غزة، بعد ليلة من التصعيد.

وقالت مصادر محلية لـ"الخليج 365" إن الطائرات الإسرائيلية قصفت موقعا لحماس شمالي قطاع غزة، فيما استهدفت موقعا آخر في منطقة جبل الريس شرقي القطاع، وذلك بعد خروج المصلين من صلاة فجر اليوم.