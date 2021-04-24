حاكم دبي: ملتزمون بتحويل تحديات التغير المناخي إلى فرص مستقبلية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التزام الإمارات بتحويل تحديات التغير المناخي إلى فرص مستقبلية للجيل القادم.



واستعداد الدولة للعمل عن قرب مع الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي والقطاع الخاص لتحقيق نقلة نوعية في الاستجابة العالمية للتغير المناخي.

وفي كلمته خلال قمة القادة، التي عُقدت عن بُعد، حول المناخ، واستضافها الرئيس الأمريكي جو بايدن، أوضح الشيخ محمد بن راشد، أن الإمارات، رغم كونها منتجاً رئيساً للنفط، اتخذت قراراً استراتيجياً قبل 15 عاماً بالاستثمار في الطاقة المتجددة والتكنولوجيا منخفضة الكربون.

ونوّه بالتقدم الكبير الذي حققته الدولة في قطاع الطاقة النظيفة، وقال: «لدينا اليوم محطتان للطاقة الشمسية من بين الأكبر عالمياً، ونعمل على إنشاء محطة ثالثة ستكون أكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسية في العالم، كما تستضيف دولة الإمارات المقر الدائم للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)».