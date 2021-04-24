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حتى إشعار آخر.. الكويت توقف الرحلات التجارية مع الهند

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حتى إشعار آخر.. الكويت توقف الرحلات التجارية مع الهند والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

قالت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت على تويتر في ساعة مبكرة من صباح السبت إنها علقت جميع الرحلات الجوية التجارية المباشرة القادمة من الهند بدءا من 24 أبريل وحتى إشعار آخر.

 

جاءت الخطوة بناء على تعليمات السلطات الصحية بعد تقييم الوضع العالمي لجائحة .

 

وذكرت في بيان أنه سيُمنع دخول جميع الركاب القادمين من الهند بشكل مباشر أو عن طريق دول أخرى، ما لم يقيموا خارج الهند 14 يوما على الأقل.

 

وسيُسمح بدخول المواطنين الكويتيين وأقاربهم من الدرجة الأولى والعمالة المنزلية. ولا يشمل الحظر رحلات الشحن.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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