شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا.. 785 إصابة جديدة في كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت كوريا الجنوبية اليوم السبت، 785 إصابة جديدة بكوفيد19-، بما في ذلك 760 إصابة محلية، مما يرفع إجمالي عدد الحالات إلى 118243 حالة، حسبما ذكرت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية.

وتظل حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية أعلى من 700 إصابة لليوم الثاني على التوالي، حيث استمرت الإصابات المجتمعية والحالات التي يتعذر تعقبها في الارتفاع في جميع أنحاء البلاد.