شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تجري تدريبات عسكرية وسط مخاوف لحلف الأطلسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الدفاع الروسية، إن القوات عادت من شبه جزيرة القرم إلى مواقع انتشارها الدائم، بعد أن أجرت تدريبات واسعة النطاق في شبه الجزيرة.

وأشارت إلى مشاركة أكثر من 10000 جندي وأكثر من 1200 وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية، بما في ذلك 40 سفينة حربية و20 سفينة دعم، في ساحة التدريب في أوبوك يوم الخميس.

وكانت التدريبات في شبه جزيرة القرم جزءًا من فحوصات الاستعداد القتالي على مستوى روسيا، والتي شملت جميع المناطق العسكرية والأسطول الشمالي، وسط تصاعد التوترات مع أوكرانيا.

وأعربت منظمة حلف شمال الأطلسي عن مخاوفها بشأن التحركات الأخيرة للقوات الروسية، فيما قالت موسكو إن هذه المناورات داخل البلاد تهدف إلى حماية الحدود الجنوبية والغربية.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو يوم الخميس، "تم تحقيق أهداف عمليات التفتيش المفاجئة بشكل كامل، وأظهرت القوات قدرتها على توفير دفاع موثوق عن البلاد".

واضاف "لقد اتخذت قرارا باستكمال انشطة التحقق في المناطق العسكرية الجنوبية والغربية"، فيما أمر "شويجو" جميع القوات المشاركة في التدريبات جنوب روسيا بالعودة إلى أماكن انتشارهم الدائم بحلول الأول من مايو.