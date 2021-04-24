شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تدعو للضغط على الصين بسبب الانتهاكات ضد الإيغور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤول كبير في البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة ستحث حلفاءها في مجموعة السبع على زيادة الضغط على الصين، بسبب استخدام العمالة القسرية في إقليم شينجيانغ في شمال غرب الصين، والذي تقطنه أقلية الإيغور المسلمة.

وسيحضر الرئيس الأمريكي جو بايدن شخصيا، اجتماع مجموعة السبع، في بريطانيا في يونيو حزيران، حيث من المتوقع أن يركز على ما يراه تنافسا استراتيجيا بين الديمقراطيات والدول الاستبدادية، وبصفة خاصة الصين.