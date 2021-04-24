شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد الإندونيسية تحذر من حرائق الغابات وتدعو للتأهب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت وكالة الأنباء الإندونيسية " أنتارا"، أن وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء، تتوقع توسعًا محتملاً في المناطق الجافة بعد الموسم الانتقالي، وحثت الحكومة في هذه المناطق المعرضة على البقاء في حالة تأهب لحرائق الغابات والأراضي المحتملة.

وصرح آجي واندالا بوترا ، رئيس القسم الفرعي للإنذار المبكر بالطقس ، يوم أمس الجمعة "يجب أن تكون (الحكومات المحلية) يقظة لأنه خلال فترة أواخر أبريل وأوائل مايو ، تميل المناطق الجافة إلى الزيادة وتصبح موزعة بشكل متساو".

وأشار بوترا إلى أنه في أوائل مايو من عام 2021 ، ستميل مناطق جنوب كاليمانتان وشرق كاليمانتان وكاليمانتان الوسطى إلى أن تصبح أكثر جفافًا ، مما يستلزم استمرار اليقظة والوعي لدى الحكومات المحلية بإمكانية اندلاع حرائق في الغابات والأراضي.