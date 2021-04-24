"فيلتمان".. هل تنجح أمريكا في إحياء مفاوضات سد النهضة؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مسار تفاوضي جديد قد يفتحه تعيين جيفري فيلتمان مبعوثا أمريكيا خاصا للقرن الأفريقي، أمام مفاوضات سد النهضة الإثيوبي بعد تعثر دام لـ 10 سنوات.

حراك وصفه خبراء لـ"الخليج 365" في أحاديث منفصلة، مرهون بتدخل مباشر من الإدارة الأمريكية متمثلا في البيت الأبيض ووزارة الخارجية، إلى جانب الدور الذي سيلعبه المبعوث الجديد.



وانقسم الخبراء إلى فريقين أحدهما رأى أن تعيين مبعوثا أمريكيا خاصا يحمل دلالة حول اهتمام الإدارة الأمريكية الجديدة بمفاوضات سد النهضة، كجزء من المخاطر التي تواجه القرن الإفريقي.

فيما رأى الفريق الثاني أنه لا يمكن التعويل على خطوة تعيين مبعوث جديدا للقرن الإفريقي على المدى القصير قبل اتخاذ خطوات فاعلة في اتجاه حل الأزمة.

واتفق الفريقان حول ضرورة أن تلعب واشنطن مزيد من الضغط والتأثير خلال الفترة المقبلة، للدفع بحلول تجسر الهوة بين دولتي المصب من جهة، وأديس أبابا من جهة أخرى، وتفضي إلى اتفاق نهائي في ملف السد.

وأعلنت الخارجية الأمريكية، أمس الجمعة، اختيار جيفري فيلتمان مبعوثا خاصا لمنطقة القرن الأفريقي.

وتمتد مسيرة فيلتمان لأكثر من ربع قرن، وتركزت بشكل كبير على الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث شغل منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى في الفترة من عام 2009 حتى تقاعده من الوزارة بدرجة وزير محترف في مايو/أيار 2012.



وذكرت الخارجية الأمريكية، في بيان، أن "مبعوث القرن الأفريقي سيعمل على قضايا إقليم تجراي والخلاف بين السودان وإثيوبيا وملف سد النهضة".

ضغط وتأثير

السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الأفريقية قال لـ"الخليج 365"، إن تعيين مبعوثا أمريكيا خاصا في هذا التوقيت يعكس اهتمام الإدارة الأمريكية بالمخاطر المحدقة بهذا الإقليم الذي بدأ يشهد تطورات مؤثرة على الأمن والاستقرار الإقليمي على رأسها أحداث الداخل في منطقة تيجراي الإثيوبية والنزاع الحدودي مع السودان وأزمة سد النهضة".

وأضاف حجازي أن "كل هذه الأمور تستدعي التدخل الإدارة الأمريكية للضغط والتأثير على الأطراف ومحاولة طرح حلول وصيغ للتوافق ونقل صورة أكثر وضوحا للإدارة الأمريكية".

وأردف: "مما لا شك فيه موجود مبعوث أمريكي رفيع المستوي قد يسهم في تحريك ملف مفاوضات سد النهضة ولكن لأن الأمر شديد الخطورة في ظل التهديدات الإثيوبية لدولتي المصب، فإن هذه الخطوة قد تكون مساعدة لكنها ليست كافية، حيث يحتاج الأمر إلى تدخل مباشر من الإدارة الأمريكية متمثلة في البيت الأبيض ووزارة الخارجية".

السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية قال إن "تعيين فيلتمان يرتبط بكافة أزمات القرن بما فيها ملف سد النهضة وإمكانية أن تضطلع الولايات المتحدة بدور وسيط وليس مجرد متابع او مراقب خاصة أنه، كان هناك توجه أن يتحول المراقبين الأمريكيين لدور الخبراء أو يلعبوا دور الوسيط أو الميسر لعملية المفاوضات".

ووصف الدبلوماسي المخضرم الخطوة بأنها "حراك إيجابي" لدور أمريكي أكثر فعالية وإيجابية نحو التوصل لتسوية لأزمة سد النهضة، لافتا إلى أن "التحرك الأمريكي سيكون بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي والأوروبي والأمم المتحدة، واتصالات مكثفة بالدول الثلاث خلال الفترة المقبلة".



ورهن "حليمة" "الدور الأمريكي باستخدام الإدارة الأمريكية الجديدة لتأثيرها ونفوذها، لدفع المفاوضات نحو التوصل لرؤية مشتركة للدول الثلاث، دون وقوع ضرر لأي طرف، أو اللجوء إلى تصرف أحادي ينتهك اتفاق "إعلان المبادئ" التي أبرمتها القاهرة والخرطوم وأديس أبابا عام 2015".

ويواجه المبعوث الأمريكي الجديد تحديات جمة في ملف مفاوضات سد النهضة أبرزها رفض إثيوبيا مقترح الخرطوم الذي أيدته القاهرة بتشكيل وساطة رباعية دولية تضم الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحادين الأوروبي والإفريقي لحل الخلاف مع إثيوبيا حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

ترقب حذر

وفي مقابل حجازي وحليمة، قلل محمد نصر علام وزير الري المصري الأسبق من تأثير تعيين الولايات المتحدة مبعوثا جديدا لمنطقة القرن الأفريقي في التوصل السريع لحل أزمة سد النهضة، وقال: "أرسلت الولايات المتحدة من قبل مبعوثا للسودان ولم يفعل شيئا، لكننا سننتظر لنري ما سيحدث".

وفي حديثه لـ"الخليج 365"، رأى "علام" أن "الموقف والدور الأمريكي في حل أزمة سد النهضة أقل من المتوقع والمتصور".

وأشار إلى أن "واشنطن مراقب في مفاوضات سد النهضة، وتعلم جيدا جميع العقبات وسبل تفاديها "، داعيا "الإدارة الأمريكية الجديدة إلى التحرك بالسرعة والأهمية المطلوبة خاصة أن موقف إدارة بايدن لم يتضح بعد بشكل كامل بشأن أزمة السد".

بنفس الاتجاه، قال خبير المياه الدولي عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والمواد المائية بجامعة القاهرة (حكومية) إن "تعيين مبعوث جديد لمنطقة القرن الإفريقي، لا يحمل التفاؤل بإمكانية نجاح مهمته في حل أزمة سد النهضة، لسببين أحدهما كثرة أزمات المنطقة والآخر أن هذا التدخل ليس هو المنشود من الولايات المتحدة التي سبق وأن تدخلت برعاية المفاوضات في واشنطن عام 2019 ومع ذلك لم تنتهي الأزمة".





الخبير المصري الذي رأى أن الاهتمام الأمريكي بملف سد النهضة أقل من المطلوب، شدد على أن الأمر يحتاج إلى "تدخلات أمريكية أكبر، وليس تعيين مبعوثا خاصا فحسب"، واصفا تلك الخطوة بأنها "دبلوماسية بالكامل حيث أن المنصب غير مستحدث".



وتابع: "لو كانت الإدارة الأمريكية الجديدة عينت مبعوثا خاصا بسد النهضة لكان الأمر مختلف حينها".

وحدد الخبير المصري التدخل المطلوب من واشنطن بقوله: "يمكن أن تُدار الوساطة الأمريكية بين الدول الثلاث من قبل مسؤول أمريكي كبير كوزير الخارجية الأمريكي، وهو ما يناسب الحدث، لاسيما أن ملف سد النهضة يمر بأشد المراحل تأزما منذ بدايته".

ومؤخرا، شهدت مفاوضات سد النهضة، في جولتها الأخيرة محطة أخرى من التعثر المستمر منذ 10 سنوات، في عاصمة الكونغو الديمقراطية كينشاسا مطلع الشهر الحالي.

ولم تتمكن الدول الثلاث من التوصل إلى اتفاق ملزم حول السد الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق وتخشى القاهرة والخرطوم من تأثيراته السلبية المحتملة.