حظر التعليم والتجمعات.. إسرائيل تعلن إجراءات جديدة بمحيط غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدر الجيش الإسرائيلي، صباح السبت، عدة تعليمات للمدنيين في المستوطنات المحيطة بغلاف قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، "أصدرنا تعليمات بوقف الأنشطة الزراعية في المناطق المتاخمة للحدود مع قطاع غزة ووقف الأنشطة التعليمية هناك وإغلاق شاطئ زكيم".



وأضاف البيان "علاوة على ذلك تحظر التجمعات في الأماكن المفتوحة، وبالنسبة للمناطق المغلقة يسمح بالاحتشاد حتى 100 شخص".

وشنت الطائرات الإسرائيلية في وقت مبكر صباح السبت، عدة غارات على أهداف مختلفة في قطاع غزة، بعد ليلة من التصعيد.

وقالت مصادر محلية لـ"الخليج 365" إن الطائرات الإسرائيلية قصفت موقعا لحماس شمالي قطاع غزة، فيما استهدفت موقعا آخر في منطقة جبل الريس شرقي القطاع، وذلك بعد خروج المصلين من صلاة فجر اليوم.

وذكرت المصادر أن الطائرات الإسرائيلية قصفت مناطق خالية شرقي رفح وخانيونس، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.



ودوت صافرات الإنذار، فجر السبت، للمرة الـ5 في مستوطنات محيطة بغلاف قطاع غزة، وتبنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إطلاق قذائف صاروخية تجاه جنوبي إسرائيل.

وقالت الجبهة الشعبية في بيان، إن الوحدة الصاروخية في كتائب الشهيد أبو علي مصطفى "دكّت مستوطنات العدو بالقذائف الصاروخية ردًا على القصف الجبان ل غزة وجرائمه بحق شعبنا".