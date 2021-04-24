وزارة الصحة والسكان المصرية تكشف عن عدد إصابات فيروس كورونا المستجد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

كشفت وزارة الصحة والسكان المصرية عن عدد إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).



وأعلنت الوزارة، أمس، عن تسجيل 884 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوص اللازمة التي تُجريها وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتةً إلى وفاة 45 حالة جديدة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم خروج 676 متعافياً من فيروس كورونا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مشيراً إلى ارتفاع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 166024 حالات حتى أمس.

وقال مجاهد، وفقاً لحساب وزارة الصحة المصرية الرسمي على "فيسبوك"، إنه طبقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشراً لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأضاف أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس هو 220658 من ضمنهم 166024 حالات تم شفاؤها، مؤكداً وفاة 12959 حالة بسبب التأثر بأعراض المرض.