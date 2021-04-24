أفغانستان.. مقتل 4 مدنيين وإصابة 3 آخرين في انفجار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت الشرطة الأفغانية، السبت، مقتل 4 مدنيين وإصابة 3 آخرين في انفجار بولاية قندهار الواقعة جنوبي البلاد.



وصرح جمال باركزاي -المتحدث باسم شرطة قندهار - أن "انفجار وقع في منطقة أرغنداب بالولاية أسفر عن مقتل 4 مدنيين وإصابة 3 آخرين".

وقال في بيان له إن "الحادث وقع في مقبرة بمنطقة أرغنداب عندما انفجر لغم أرضي في دراجة ثلاثية العجلات كانت تقل مدنيين".

وبالرغم من تصاعد أعمال العنف في أفغانستان، يعيد الرئيس الأمريكي جو بايدن القوات إلى أرض الوطن بعد نحو 20 عامًا من الحرب.