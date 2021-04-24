شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. نقابة الصحفيين تفتح باب الاشتراك الاستثنائى بمشروع العلاج للأعضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ نقابة الصحفيين، غدا الأحد، فتح باب الاشتراك الاستثنائي بمشروع العلاج، دون غرامات، لمدة أسبوع، وقال أيمن عبدالمجيد، وكيل نقابة الصحفيين، رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، إنه فى ظل جائحة كورونا وموجاتها المتكررة، يستهدف هذا القرار تمكين الزملاء الذين حالت ظروف متنوعة دون تمكنهم من الاشتراك في مشروع العلاج، واستجابة لطلبات قدمت من أعضاء بالجمعية العمومية، راغبين في الاشتراك، وكذا إضافة أفراد بأسرهم.

وأضاف عبدالمجيد: "رغم الضغوط الكبيرة نستكمل إن شاء الله الإصلاحات الهيكلية فى مشروع العلاج، ومواصلة القتال على جبهة كورونا في ظل هذه الظروف الاستثنائية غير المسبوقة"، داعيا المؤسسات الصحفية، لاتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لحماية الزملاء، في ظل تصاعد معدلات إصابات الموجة الثالثة، التي تحمل متغيرًا مقلقًا، وهو الإصابات الجماعية داخل الأسرة الواحدة.

ولفت عبدالمجيد، إلى أن لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، ستوفر كميات جديدة من الكمامات الطبية والمطهرات، بعد نفاد الكميات السابقة، لمواصلة جهودها في الشق الوقائي الممتدة لأكثر من عام ونصف، منذ ظهور الجائحة، على أن تكون موثوقة الجودة من مصانع الإنتاج الحربي، وبتخفيضات إضافية للأسعار.