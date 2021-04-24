مصرع شخص وإصابة 18 آخرين بطريق جنوب البحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - لقي شخص مصرعه وأصيب 18 آخرون في انقلاب اتوبيس بطريق الشلاتين برنيس تم نقل المصابين إلى مستشفى الشلاتين المركزي وتولت النيابه التحقيق.

وكانت شرطة نجدة البحر الأحمر قد تلقت إخطارا بانقلاب أتوبيس تابع للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وذلك خلال توجهه الى مدينه الشلاتين، حيث انقلب الاتوبيس بطريق برنيس الشلاتين وأسفر الحادث عن مصرع عبد الحميد محمد علي 50 سنة وإصابة 18 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى الشلاتين المركزي.

ودفع مرفق إسعاف البحر الأحمر بإشراف د.محمد غريب مدير المرفق بـ6 سيارات إسعاف الأقرب من نقطه الحادث وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفى في ما تم العثور على جثة شخص واحد بمكان الحادث، وكشفت التحقيقات الأولية أن السبب في الحادث اصطدام الاتوبيس بجمل كان يعبر الطريق.

كما تم الدفع بـ 12 سيارة إسعاف لنقل المصابين وانتشال الجثث، وتم نقل المصابين لمستشفى الشلاتين المركزي، وتم إخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.