مقتل شاب على يد جاره بسبب خلافات بالمحلة الكبرى

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:

لقي شاب بمنطقة أبو شاهين بدائرة قسم أول المحلة بمحافظة الغربية، مصرعه طعنا بسلاح أبيض "مطواة" على يد جاره، بسبب خلافات بينهما.

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة بمقتل شاب يدعي "ا. ا" والمقيم بناحية منطقة أبو شاهين بدائرة قسم أول المحلة، جثة هامدة نتيجة طعنه نافذة.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص وسؤال شهود العيان، أكدوا نشوب مشادة كلامية بين المجنى علية " و " س. ال" صديقه وجاره حيث قام على إثرها الأخير بطعن المجني عليه بسلاح أبيض مطواة بالبطن حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وعلى الفور تم نقله إلى مستشفى منية المحلة العام وجاري تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.