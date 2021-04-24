البطالة تتسبب في انتحار 9 حالات في شانلي أورفا بتركيا خلال أسبوع

محمد الفلاح - السبت 24 أبريل 2021

كشف البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، محمود تانال، أن ولاية شانلي أورفا التركية شهدت وقوع 9 حالات انتحار خلال أسبوع واحد فقط، وأن السبب في الغالب هو



وطالب محمود تانال ونواب أصدقائه بتشكيل لجنة بحثية داخل البرلمان التركي للتحقيق في أسباب حالات الانتحار التي حدثت في شانلي أورفا في الأيام الأخيرة وتحديد مقترحات الحل.

وتانال أوضح أن وسائل الإعلام أفادت أن 9 أشخاص انتحروا الأسبوع الماضي في شانلي أورفا، ومع الأخذ في الاعتبار حالات الانتحار التي لم يتم الإبلاغ عنها في وسائل الإعلام، فإن الموضوع خطير.

وأشار تانال في الطلب الذي تقدم به إلى البرلمان إلى أن البطالة تعد سببا رئيسيا للانتحار، حيث قال: شانلي أورفا هي ولاية فقيرة، تزدادا فقرار يومًا بعد يوم ويبلغ عدد سكانها أكثر من 2 مليون نسمة. تصل نسبة البطالة إلى أعلى مستوى فيها”. فرص العمل في المدينة محدودة للغاية.

وتابع تانال: “الشباب في مدينة الأنبياء والحضارات عاطلون عن العمل وتعيسون ويائسون. الشباب من شانلي أورفا يقولون إنهم عاطلون عن العمل على الرغم من تعليمهم”.

وأكد تانال على أن التعيين في شانلي أورفا يتم على أساس القرابة والانتماء الحزبي والولاء مع إغفال معايير الجدارة.

وذكر النائب التركي أن “الشباب من شانلي أورفا، غير قادرين على الحلم بالمستقبل في مسقط رأسهم، وبالتالي يسافرون إلى مقاطعات أخرى للعمل”.

وفي فبراير الماضي قال تقرير أعده حزب الشعب الجمهوري إن حالات الانتحار في تركيا ازدادت لأسباب اقتصادية بنسبة 38٪ في الفترة 2017-2019. بينما توفي 232 شخصًا في عام 2017 لأسباب اقتصادية، ارتفع هذا العدد إلى 312 في عام 2019