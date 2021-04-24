"مواجهة وعمق استراتيجي".. رسائل السيسي خلال لقاء قادة الجيش المصري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع كبار قادة جيش بلاده موضوعات متعلقة بالأمن القومي المصري والتحديات التي تواجهها الدولة.

وعقب أداء صلاة الجمعة، التقى الرئيس المصري بكبار قادة الجيش، حيث قدم التهنئة للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، مؤكدا أن الشعب المصري يقدر الجهود والتضحيات التي يقدمها أبطال الجيش دفاعا عن أمن مصر وسلامتها.



مواجهة الإرهاب

وناقش الرئيس عددا من كبار قادة القوات المسلحة في بعض الموضوعات المتعلقة بالأمن القومي المصري والتحديات التي تواجهها الدولة المصرية، وعلى رأسها مواجهة الإرهاب.

ووفقًا للفيديو الدى نشره موقع رئاسة الجمهورية للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بقادة القوات المسلحة، تطرق السيسي إلى أعمال العنف والإرهاب التي شهدتها مصر عام 2013 حتى عام 2016.

كما أشاد الرئيس المصري بمجهودات رجال الشرطة في تحقق الاستقرار والأمن ومواجهة الإرهاب بشكل حاسم، وتابع الرئيس المصري قائلًا: "إن شاء الله يكمل فضله علينا، ونستطيع نقول إن إحنا نزعنا هذا الأمر "الإرهاب"، مش بس فقط بالإجراءات الأمنية لكن أيضاً ببناء الوعي والفكر والمعرفة والثقافة ".





ونجحت مصر على مدار السنوات الماضية في التصدي بكل قوة لمخططات تنظيم الإخوان الإرهابي، وفرض الأمن وتوجيه ضربات قاسمة للتنظيم.

كما نجح الجيش المصري في تقليم أظافر الجماعات الإرهابية في سيناء وإحباط العديد من المخططات التخريبية والقبض على عدد كبير من المتطرفين.

عمق استراتيجي

وتطرق الرئيس المصري إلى الحديث عن الوضع في ليبيا، قائلًا: "نستطيع أن نساعدهم كأشقاء وكبعد استراتيجي على الاتجاه الغربي"، وأكد الرئيس المصري على أهمية مساعدة ليبيا في ملف الإعمار والبناء.

والأسبوع الماضي، أجري رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، زيارة إلى العاصمة الليبية طرابلس لبحث التعاون الاقتصادي والسياسي مع حكومة الوحدة الوطنية.

والشهر الماضي، بحث الرئيس المصري، مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين.



وشدد السيسي آنذاك على دعم مصر الكامل والمطلق للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا في جميع المجالات وجميع المحافل الثنائية والإقليمية والدولية من أجل نجاحها في إدارة المرحلة التاريخية الحالية والوصول إلى عقد الانتخابات الوطنية نهاية العام الجاري.

وأكد الرئيس المصري ثبات موقف بلاده الهادف لتحقيق المصلحة العليا للدولة الليبية في المقام الأول، والذي ينبع من مبادئ الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية، واستعادة الأمن والاستقرار، وتمتع ليبيا بجيش وطني موحد، وإنهاء التدخلات الأجنبية، وخروج كل المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.