للمرة الـ5 صافرات الإنذار تدوي في غزة.. وإسرائيل تشن سلسلة غارات.. وإصابة اثنين من الفلسطينيين بالرصاص الحي واعتقال ثالث

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت قناة «العربية» الإخبارية، فجر اليوم، عن إنه للمرة الرابعة، تم إطلاق صافرات الإنذار في مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي القريبة من قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أكد في وقت سابق اليوم، قصفه موقعا تابعا لحركة «حماس» في قطاع غزة ردا على إطلاق صواريخ من القطاع باتجاه إسرائيل. حسبما نشر موقع "الوطن".

وفي سياق متصل، أصيب فلسطينيان اثنيان فجر اليوم، بالرصاص الحي، واعتقل آخر يدعى «منتصر أبو عزوم»، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم «عقبة جبر» جنوب مدينة أريحا في الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان، إن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال، المخيم، ما أدى لإصابة شابين فلسطينيين بالرصاص الحي، أحدهما بمنطقة القدم، وآخر بالفخذ.