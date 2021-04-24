شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبى وحالات مضاعفة العقوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، على الاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة فى اتخاذ الإجراءات الضريبية بعد انتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات المميكنة، وفيما يلى نستعرض العقوبات الواردة بشأن عدم تقديم الإقرار الضريبي وحالات مضاعفة العقوبة.

ووفقا للقانون : يُعاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة (31) من هذا القانون لمدة تتجاوز ستين يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه .

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة في حالة تكرار الجريمة خلال ثلاث سنوات.

وتلقى المادة 31 الضوء على تقديم الإقرارات الضريبية خلال مواعيد محددة، سواء تلك الإقرارات شهرية، إقرارات ربع سنوية، إقرارات سنوية، بالإضافة لمواعيد خاصة لتقديم الإقرارات في حالة وفاة الممول أو المكلف خلال الفترة الضريبية ، يجب علي الورثة أو وصي التركة أو المصفي ، بحسب الأحوال ، أن يقدم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات السابقة التي لم يحل ميعاد تقديم إقراراتها حتي تاريخ الوفاة ، وذلك خلال تسعين يومًا من هذا التاريخ ، وأن تؤدي الضريبة المستحقة علي الممول أو المكلف من مال التركة .

وعلي الممول أو المكلف الذي تنقطع إقامته بمصر أن يقدم الإقرار الضريبي قبل انقطاع إقامته بستين يومًا علي الأقل ما لم يكن هذا الانقطاع لسبب مفاجئ خارج عن إرادته .

وعلي الممول الذي يتوقف عن مزاولة نشاطه بمصر توقفًا كليًا أن يقدم الإقرار الضريبي خلال ستين يومًا من تاريخ التوقف .

كما أن علي الممول المتنازل في حالة التنازل عن كل أو بعض المنشأة أن يتقدم خلال ستين يومًا من تاريخ التنازل بإقرار مستقل مبينًا به نتيجة العمليات بالمنشأة المتنازل عنها مرفقًا به المستندات والبيانات اللازمة لتحديد الأرباح حتي تاريخ التنازل ، علي أن تدرج بيانات هذا الإقرار ضمن الإقرار الضريبي السنوي للمتنازل .