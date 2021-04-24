محمد الفلاح - مقاعد الكونجرس خاوية أثناء خطاب بايدن المنتظر.. ما السبب

السبت 24 أبريل 2021

سيوجد 200 شخص فقط داخل قاعة مجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء المقبل، عندما يلقي الرئيس جو بايدن أول خطاب له أمام جلسة مشتركة للكونجرس بمجلسيه النواب والشيوخ.



هذا الشكل من الحضور يعد مثالا حيا لمدى تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على تغيير نمط الحياة حتى في التقاليد الأكثر رسوخا في واشنطن.

وقالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، الجمعة، إنه بدلا من غرفة مكتظة بالنواب والضيوف، سيكون الحضور حتى من قبل أعضاء مجلسي النواب والشيوخ محدودا بشدة، بسبب بروتوكولات الجائحة والاحتياطات الأمنية.

وأوضحت بلومبرج -نقلا عن اثنين من مسؤولي مجلس النواب على دراية بالخطة الموضوعة لهذا الحدث- أنه لم يتم تحديد العدد الدقيق للحضور بعد، ولكنه سيكون هناك أكثر بقليل من 200 شخص في الغرفة التي سيلقي بايدن فيها خطابه، كما لن يسمح للنواب بدعوة الضيوف.