محمد الفلاح - للمرة الخامسة.. صافرات الإنذار تدوي في محيط غلاف قطاع غزة

السبت 24 أبريل 2021

دوت صافرات الإنذار، فجر السبت، للمرة الخامسة في مستوطنات محيطة بغلاف قطاع غزة في إشارة إلى إمكانية إطلاق قذائف صاروخية من القطاع.



وشهدت القدس الشرقية توترا بعد منتصف ليلة السبت، حيث دارت مواجهات بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في اشتباكات ليلية أشعلت احتجاجات في بلدات بأنحاء الضفة الغربية، بينما أطلق مسلحون صواريخ من قطاع غزة.

من جانبها، أكدت مصادر محلية في قطاع غزة أن المدفعية الإسرائيلية قصفت، مساء الجمعة، موقعا، شرق مخيم البريج وسط القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب: "إطلاق صافرات الإنذار في منطقة غلاف غزة".

وأعلن أفيخاي أدرعي، الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، أن "دبابات الجيش الإسرائيلي استهدفت مواقع عسكرية تابعة لمنظمة حماس في قطاع غزة، ردًا على إطلاق القذائف الصاروخية التي أطلقت من القطاع نحو الأراضي الإسرائيلية مساء".

ولم يعلن الجيش الإسرائيلي عن وقوع أي أضرار أو إصابات نتيجة سقوط باقي القذائف في مناطق مفتوحة.