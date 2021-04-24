شكرا لقرائتكم خبر عن بعد المراجعة.. أمريكا ترفع تعليق لقاح «جونسون آند جونسون» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت السلطات في الولايات المتحدة يوم الجمعة تعليق استخدام اللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد19-) الذي تنتجه شركة جونسون آند جونسون بعد "مراجعة سلامة شاملة"، أثارتها تقارير عن حدوث جلطات خطيرة.

ورُفع التعليق المؤقت بعد حوالي 10 أيام من مطالبة إدارة الغذاء والدواء ومراكز السيطرة على الأمراض، بوقف التطعيم باللقاح كإجراء احترازي، بعد تقارير عن ست حالات إصابة "بنوع نادر وشديد من جلطات الدم" بعد الحقن، وفقا لبيان مشترك.

وذكر البيان، "بعد مراجعة شاملة للسلامة.. قررت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها رفع التعليق المؤقت الموصى به بشأن باستخدام لقاح كوفيد19-، الذي تنتجه شركة جونسون آند جونسون في الولايات المتحدة ويجب استئناف استخدام اللقاح".