مسيرات بغزة و"الشعبية" تعلن قصف جنوبي إسرائيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تبنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إطلاق قذائف صاروخية تجاه جنوبي إسرائيل، في حين شارك الآلاف بغزة في مسيرات تضامنا مع القدس.

وقالت الجبهة الشعبية في بيان فجر السبت تلقت ”الخليج 365” نسخة منه: إن الوحدة الصاروخية في كتائب الشهيد أبو علي مصطفى "دكّت مستوطنات العدو بالقذائف الصاروخية ردًا على القصف الجبان ل غزة وجرائمه بحق شعبنا".

وأضافت الكتائب "حذرنا في كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الاحتلال من التمادي في غيه وعدوانه بحق شعبنا الفلسطيني الأعزل وأكدنا أننا لن نسمح بالاستفراد بأهلنا في القدس وأن العدو سيدفع ثمناً غالياً أمام تصاعد جرائمه".

بدورها، قالت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة: "إن العدو باستمراره في انتهاك أقصانا والاعتداء على أهلنا في القدس يفتح على نفسه أبواب الجحيم".

ووفق مصادر محلية، فإن 13 قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة تجاه البلدات الإسرائيلية المحاذية في حين أطلقت القوات الإسرائيلية قذائف مدفعية استهدفت نقاط رصد لحماس.



من جانبه أعلن أفيخاي أدرعي، الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، أن "دبابات الجيش استهدفت مواقع عسكرية تابعة لمنظمة حماس في قطاع غزة، ردًا على إطلاق القذائف الصاروخية التي أطلقت من القطاع نحو الأراضي الإسرائيلية مساء"؛ كما شنت الطائرات الإسرائيلية سلسلة غارات على القطاع، بحسب وسائل إعلام محلية.

من جانب آخر شهدت القدس الشرقية توترا بعد منتصف ليلة السبت، حيث دارت مواجهات بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في اشتباكات ليلية أشعلت احتجاجات في بلدات بأنحاء الضفة الغربية.



ومساء الجمعة، اشتبك المئات من الشبان الفلسطينيين مع قوات الشرطة الإسرائيلية خاصة في منطقة باب العامود التي انطلقت منها شرارة المواجهات.



وخرج المئات في مسيرات بشوارع ومفترقات رئيسة في قطاع غزة بعد منتصف الليل وحتى ساعات الفجر الأولى بالرغم من سريان حظر التجوال الليلي ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وردد المشاركون هتافات تدعو لنصرة القدس والمسجد الأقصى.

