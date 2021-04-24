​​"سياحة النواب": عودة السياحة الروسية لمصر سيكون لها مردود إيجابي قوي

محمد اسماعيل - القاهرة - أكدت النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن عودة السياحة الروسية إلى مصر لها أهميتها والتي سيكون لها مردود إيجابي قوي، وجاءت نتيجة الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية لاستعادة ثقة السائح الروسي في المقصد السياحي المصري.

كما أضافت في بيان لها، أن السياحة الروسية تمثل أهمية كبيرة للمقاصد السياحية المصرية وتؤكد ثقة الجانب الروسي والعالمي في الإجراءات الاحترازية المطبقة في مصر، وجاءت بعد إشادة كل الوفود التفتيشية الروسية التي زارت مصر خلال السنوات الماضية بالمعايير الأمنية بالمطارات المصرية، مضيفة أنَّ كل المنشآت السياحية والفندقية بشرم الشيخ والغردقة جاهزة لاستقبال السياح الروس خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

وأكدت رئيس لجنة السياحة بالنواب أن روسيا تعد من أكبر الدولة المصدرة للسياحة في مصر وعودة السياحة الروسية، ستحدث انتعاشة وتنشيطًا كبيراً في السوق السياحي المصري خاصة في المدن الساحلية (شرم الشيخ والغردقة)، خصوصًا مع بدء توافر اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، وتطبيق اشتراطات احترازية صارمة في الوقت الذي قدمت فيه مصر نموذجًا فريدًا لدول العالم في التعامل مع أزمة فيروس كورونا.​