الولايات المتحدة ترفع تعليق استخدام لقاح جونسون آند جونسون

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك- (د ب أ):

رفعت السلطات في الولايات المتحدة يوم الجمعة تعليق استخدام اللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) الذي تنتجه شركة جونسون آند جونسون بعد "مراجعة سلامة شاملة" أثارتها تقارير عن حدوث جلطات خطيرة.

وتم رفع التعليق المؤقت بعد حوالي 10 أيام من مطالبة إدارة الغذاء والدواء ومراكز السيطرة على الأمراض بوقف التطعيم باللقاح كإجراء احترازي، بعد تقارير عن ست حالات إصابة "بنوع نادر وشديد من جلطات الدم" بعد الحقن، وفقا لبيان مشترك.

وقال البيان، "بعد مراجعة شاملة للسلامة.. قررت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها رفع التعليق المؤقت الموصى به بشأن باستخدام لقاح كوفيد-19، الذي تنتجه شركة جونسون آند جونسون في الولايات المتحدة ويجب استئناف استخدام اللقاح".

وخلال فترة التعليق، قامت الفرق الطبية والعلمية في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالتحقيق في الحالات والتواصل مع مقدمي الخدمات والأطباء لضمان إطلاعهم على "احتمال حدوث هذه الأحداث الضارة".

وأعربت السلطات في البيان عن ثقتها في أن اللقاح "آمن وفعال في الوقاية من كوفيد-19"، وشددت على أن "الفوائد المعروفة والممكنة للقاح تفوق مخاطره المعروفة والممكنة لدى الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فأكثر".​