اليوم.. الحكم في دعوى وقف نقل تماثيل الكباش من الكرنك لميدان التحرير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تصدر محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى، اليوم السبت، الحكم في الدعوي المطالبة بوقف عملية نقل لعدد 4 من تماثيل الكباش الموجودة على الطريق الرابط بين معابد الكرنك ومعبد الأقصر بهدف استخدامها في تزيين ميدان التحرير بالقاهرة.

وأكدت الدعوى المقامة من المحامى هيثم الحريري، نظرًا لخطورة ذلك على هذه القطع الأثرية التي لا تقدر بثمن ونظرًا لأن ذلك يخل بطبيعة المعلم الأثري الذي سيتم اقتطاع هذه التماثيل منه.

وطالبت الدعوى بإلغاء قرار وزير الآثار السلبي بالامتناع عن تنظيم مسابقة لتصميم مستنسخات للقطع المراد نقلها عوضا عن اقتطاعها من مكانها الأصلي أسوة بما تم من مسابقات لتزيين ميادين العاصمة الإدارية الجديدة.

واستندت الدعوى، إلى نصوص الدستور والقانون وكذا ميثاق فينيسيا واتفاقية اليونسكو ١٩٧٠، والتي تنص على وقف كافة القرارات المتعلقة بتغيير أماكن أيا من القطع الأثرية المصرية التي لا تقدر بثمن والتي لا يجوز نقلها إلا لحمايتها مما قد يحدث من أخطار تهدد سلامتها.