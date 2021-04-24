٧٢ حالة إصابة جديدة وحالة وفاة بفيروس كورونا بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد- محمد الباريسي:

أعلنت لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا بمحافظة الوادي الجديد، مساء الجمعة، عن رصد ٧٢ حالة إصابة إيجابية بفيروس كورونا خلال الاسبوع المنقضي ليصل إجمالي عدد المصابين لـ ٦٢٩ حالة إيجابية منذ يناير الماضي وتعافى ٣٤ حالة جديدة خلال الأسبوع المنقضي ليصل إجمالي حالات التعافي لـ ٤٠٤ حالة، فيما أعلنت اللجنة عن وفاة حالة بالفيروس، ليصل إجمالي عدد الوفيات منذ بداية شهر يناير ٥٤ حالة وفاة.

وأهابت اللجنة بالمواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة والحد من التجمعات خلال شهر رمضان الكريم، وذلك في ظل تزايد أعداد الإصابات بالموجة الثالثة من الفيروس، وتؤكد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والمدة التي حددتها وزارة الأوقاف للصلوات وتواجد المصلين قبل وبعد الصلاة، ومنع اصطحاب الأطفال.

وناشدت لجنة إدارة أزمة كورونا المواطنين تحمل المسئولية المجتمعية ومساندة جهود المحافظة وعدم الضغط على المنظومة الصحية، وكذا سرعة التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا مجانا من بمراكز تلقي اللقاح الثلاث بالمحافظة والتي تعمل من ٩ صباحاً حتى ١٠ مساءً يومياَ.

ومن جانبه شدد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في بيان صحفي له، مساء الجمعة، على رؤساء المدن بتكثيف حملات مراقبة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء، والخاصة بتنظيم المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات" والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الغلق والفتح الجديدة بكل حسم وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا.