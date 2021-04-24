السبت.. الحكم في دعوى نزع ملكية أراضي الإخوان بسيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، قرارها في الدعوى المطالبة بنزع ملكية العقارات والأراضي والمزارع المملوكة لقيادات جماعة الإخوان الإرهابية، والتي سمحت لهم حكومة هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق، بشرائها في سيناء، تحت مسمى الاستصلاح الزراعي.

وذكرت الدعوى، أن لجنة حصر أموال الإخوان عثرت على مستندات ووثائق تؤكد ملكية الإخوان لأراض ومزارع كبيرة، واستخدمت قيادات الإخوان تلك المزارع والأراضي في العمليات الإرهابية ضد مؤسسات الدولة.

كانت المحكمة تداولت دعوى أخرى في نفس السياق، العام الماضي لإصدار قرارات بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية من المناصب