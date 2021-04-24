محمد الفلاح - الخارجية الأمريكية: يجب إنهاء هجوم الحوثيين على مأرب

السبت 24 أبريل 2021

شددت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الجمعة، على ضرورة توقّف القتال في مأرب اليمنية.



وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "يجب إنهاء هجوم الحوثي على مأرب.. هناك عواقب وخيمة للتصعيد الحوثي في مأرب مع وجود مليون شخص يضغطون على الدعم الإنساني المثقل بالفعل هناك".

كما أفاد بأن مبعوث الولايات المتحدة لليمن تيموثي ليندركينغ ناقش تصعيد الحوثي في مأرب وتأثيراته الإنسانية مع منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية.

في سياق متصل، ناقش وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، الجمعة، في اتصال هاتفي مع السفير الأمريكي لدى اليمن كريستوفر هينزل، مستجدات الأوضاع.

قال بن مبارك إن استمرار التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي الانقلابية في مأرب يرسل إشارة واضحة بأنها غير مهتمة وليست جادة بتحقيق أي تقدم في عملية السلام.

بدوره، وصف السفير الأمريكي التصعيد العسكري في مأرب بأنه "يشكل تهديداً لجهود السلام الحالية"، مجدداً التزام الولايات المتحدة بمواصلة الجهود لدعم عملية السلام وإنهاء الحرب في اليمن.