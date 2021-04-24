شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عابد يكرم اسم الراحل اللواء سعد الجمال.. ويؤكد: قدم الكثير لوطنه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، فى احتفال ضم نواب الجيزة، اسم النائب الراحل اللواء سعد الجمال، فى يوم الوفاء، حيث تسلمت النائبة أسماء سعد الجمال درع التكريم.

ووجهت النائبة أسماء سعد الجمال، الشكر لنواب الجيزة على هذا التكريم لولدها لدورة الوطنى، مؤكدة أن والدها كرس حياته للخير ونشر السلام والتصالح بين المتخاصمين على مدار أكثر من 40 عاما قضاها فى خدمة قضايا الوطن.

وقال النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن: "خلال السنوات الماضية كنا نحتفل برمضان ومعنا ابن من أبناء مدينة ومركز الصف، والجيزة وسيكون واليوم هو يوم الوفاء والذى سيكون بمثابة احتفال سنوى للاحتفال بذكرى اللواء سعد الجمال".

وأضاف النائب علاء عابد، أن اللواء سعد الجمال قدم للوطن ولمركز الصف الكثير، قائلا: "ونسير جميعا على درب رجل استطاع أن يؤدى الكثير لمركز الصف ووطنه الكبير مصر"، مؤكدا أن كل نواب الجيزة وبخاصة نواب الصف والبدرشين والعياط وأبو النمرس سيكونون داعمين للنائبة أسماء سعد الجمال، باعتبارها أول امرأة فى مركز الصف تتقلد منصب نائب فى البرلمان، وأيضا لأنها منذ أول يوم دخلت فيه مجلس النواب أثبتت وجودها داخل البرلمان ونحن جميعا سنكون سند وعون لها.

وحضر تكريم اسم الراحل سعد الجمال والذى أقامه النائب علاء عابد، عددا كبيرا من نواب الجيزة وهم: اللواء صلاح أبو هميلة، اللواء حسام عاشور، النائب احمد سعد نويصر، النائب نادر الخبيري، النائب عبد الوهاب خليل، النائب عمرو عكاشة، النائب عيد حماد، النائب شحاتة أبو زيد، النائب عمرو كمال أابو حامد، النائب حازم عويان، النائبة أسماء سعد الجمال، وأسرة الراحل اللواء سعد الجمال.



علاء عابد يكرم اسم الراحل اللواء سعد الجمال (1)



علاء عابد يكرم اسم الراحل اللواء سعد الجمال (2)



علاء عابد يكرم اسم الراحل اللواء سعد الجمال (3)



علاء عابد يكرم اسم الراحل اللواء سعد الجمال (4)



علاء عابد يكرم اسم الراحل اللواء سعد الجمال (5)