"نزول الطلاب كارثة بكل المقاييس".. "معًا نستطيع" يحذر من موجة كورونا الثالثة

محمد اسماعيل - القاهرة - أصدر جروب "معًا نستطيع" بيانًا، اليوم الجمعة، يحذر فيه من نزول الطلاب أثناء الموجة الثالثة لفيروس كورونا، قائلين إن نزول الطلاب كارثة بكل المقاييس.

وقال الجروب إن نزول أربع صفوف من مراحل مختلفة في يوم واحد كارثة بكل المقاييس، مؤكدين أن اليوم سيكون أكبر تجمع للطلاب في هذا اليوم حيث سيجتمع طلاب المدارس التجريبية، والتجريبة المميزة، والقوميات واللغات بالإضافة إلى المدارس الحكومية.

متسائلون: "هل نترك أولادنا إلى احتمالية الإصابة بالفيروس ونقله إلى أسرهم؟".

وأضاف الجروب "معًا نسنتطيع" في بيانه، أن امتحانات صفوف النقل ما هي إلا تحصيل حاصل وأن هذه الامتحانات يشوبها العوار لأن المدة الزمنية غير مناسبة لكم المناهج المقرر على أولادنا.

وتابع: "منهج الشهادة الإعدادية لا يتناسب مع المدة الزمنية، لذلك نطلب من الدكتور طارق شوقي الاكتفاء بامتحانات الترم الأول وشهر مارس حرصًا على سلامة وأمان أولادنا وأسرهم".

واستكمل: "أن يتم امتحان الباقي من المناهج من المنزل بنظام الامتحان المنزلي بدون درجات (اجتياز أو عدم اجتياز)".

وأصدر جروب "معًا نستطيع" هاشتاج (#لا_لاحتمالية_إصابة_أولادنا_بالفيروس، #إلغاء_المواد_الغير_مضافة_للمجموع_لجميع_الصفوف).

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