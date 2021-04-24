لجنة استشارية في أمريكا توصي باستخدام لقاح جونسون آند جونسون

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

أوصت لجنة استشارية لهيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الجمعة باستئناف الولايات المتحدة استخدام لقاح جونسون آند جونسون المضاد لفيروس كورونا، قائلة إن فوائده تفوق مخاطر حدوث اضطراب نادر لتجلط الدم.

ووفقا لموقع أكسيوس الأمريكي الإخباري، تمهد التوصية الطريق للولايات المتحدة بإنهاء فترة التوقف القصيرة عن استخدام اللقاح المعد في جرعة واحدة. وقالت إدارة الرئيس جو بايدن إنها سوف تأخذ في الحسبان توصيات اللجنة عند اتخاذ قرارها بشأن استخدام اللقاح.

وجاء تصويت اللجنة اليوم الجمعة بموافقة 10 واعتراض 4 من أعضائها بالتوصية باستخدام لقاح جونسون آند جونسون "للأفراد ممن هم في عمر الثامنة عشرة والأكبر سنا من سكان الولايات المتحدة بموجب ترخيص الاستخدام الطارئ لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية".

كانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد أوصت في 13 نيسان/ أبريل الجاري بوقف فوري لاستخدام اللقاح، مستشهدة بحالات اضطراب نادر لتجلط الدم تعرضت لها ست سيدات، في غضون أسبوعين من حصولهن على الجرعة.