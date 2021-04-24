خطورته استثنائية في هذه المنطقة.. كورونا قرب أعلى قمة في العالم

اسماعيل عبد الحي - تم اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا في معسكر لإحدى الرحلات الاستكشافية في جبل إيفرست، بعد وقت قصير من فتح حدود النيبال أمام المتسلقين في وقت سابق من شهر أفريل الحالي.

وذكرت مصادر لموقع Outside أنه كان يعتقد أن المريض المصاب يعاني من وذمة رئوية عالية الارتفاع (HAPE) وتم نقله بطائرة هليكوبتر إلى مستشفى في كاتماندو بالنيبال، وعند وصوله إلى المستشفى ثبتت إصابته بكورونا، مشيرا إلى أن أفراد الرحلة الذين كانوا معه يخضعون للحجر الصحي في معسكرهم.

يذكر أن تفشي كورونا في جبل إيفرست سيكون له عواقب وخيمة، وبحسب الموقع فإن معسكر قاعدة إيفرست يقع على على ارتفاع 17600 قدم، مما يعرض الجهاز المناعي للخطر بسبب نقص الأكسجين.

وكانت سلطات النيبال فرضت على المسافرين الأجانب إجراء اختبار فيروس كورونا سلبي قبل الوصول وبعده. كما طلب منهم الخضوع لفترة الحجر الصحي.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن النيبال سجلت ما يقرب من 300000 حالة إصابة وما يزيد قليلا عن 3000 حالة وفاة بفيروس كورونا.

المصدر: Outside + The Hill