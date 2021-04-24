بريطانيا / بينهم 32 وفاة، إصابة 168 شخصًا بجلطات بعد تلقّيهم لقاح "أسترازينيكا"

اسماعيل عبد الحي - أعلنت السلطات البريطانية أنها أحصت 168 إصابة بجلطات الدم لدى أشخاص تلقوا لقاح "أسترازينيكا" ضد فيروس كورونا، أفضى 32 منها إلى الوفاة من أصل 21,2 مليون جرعة أولى تم حقنهم بها.

وأكدت السلطات في تقرير أن تحليل هذه البيانات المسجلة حتى 14 أفريل يسمح بالتأكيد أن "فوائد اللقاح مازالت تفوق مخاطره لدى غالبية الناس".

ويبلغ معدل الإصابة بتجلط 7,9 لكل مليون جرعة، بينما تشير البيانات إلى أن معدلا أعلى سجل بين البالغين الأصغر سنا، حسب السلطة التنظيمية التي أكدت أن هذه العناصر التي تتبدل يجب أن تؤخذ في الإعتبار عند إستخدام هذا اللقاح.

وأوصت اللجنة العلمية المشرفة على حملة التطعيم البريطانية في بداية أفريل بأن يقتصر إستخدام لقاح "أسترازينيكا" على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن ثلاثين عاما عندما يكون ذلك ممكنا.

وشملت حالات الجلطات في المملكة المتحدة 93 إمرأة و75 رجلا تتراوح أعمارهم بين 18 و93 عاما، وأصيب أحد هؤلاء بجلطة بعد تلقي الجرعة الثانية.

RT