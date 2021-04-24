السعودية تحظر دخول الفواكه والخضار من لبنان

ابوظبي - سيف اليزيد - الرياض (الاتحاد)

أعلنت المملكة العربية السعودية أنها حظرت دخول الفواكه والخضار من لبنان أو نقلها عبر أراضيها إلى حين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات لإيقاف عمليات تهريب المخدرات.

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان إن هذا المنع سيبدأ «من الساعة التاسعة صباحاً من يوم الأحد 25 أبريل الحالي وذلك إلى حين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذهم الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات التهريب الممنهجة ضد المملكة». وذكرت أن «الجهات المعنية في المملكة لاحظت تزايد استهدافها من قبل مهربي المخدرات التي مصدرها لبنان أو التي تمر عبر الأراضي اللبنانية، وتستخدم المنتجات اللبنانية لتهريب المخدرات إلى أراضي المملكة، سواء من خلال الإرساليات الواردة إلى أسواق المملكة أو بقصد العبور إلى الدول المجاورة للمملكة، وأبرز تلك الإرساليات التي يتم استخدامها للتهريب الخضروات والفواكه». وكان المتحدث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية النقيب محمد النجيدي أعلن أمس، عن إحباط محاولة لتهريب مليونين و466 ألف قرص «إمفيتامين مخدر» كانت مخفاة داخل شحنة رمان قادمة من لبنان.