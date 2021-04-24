السعودية تدعو إيران للانخراط في المفاوضات النووية بجدية

ابوظبي - سيف اليزيد - الرياض (واس)
دعت المملكة العربية السعودية، إيران إلى الانخراط في المفاوضات النووية الجارية بجدية، وتفادي التصعيد وعدم تعريض أمن المنطقة واستقرارها إلى المزيد من التوتر، مؤكدة ضرورة توصل المجتمع الدولي لاتفاق بمحددات أقوى وأطول، مع تنفيذ إجراءات الرصد والمراقبة لمنع إيران من الحصول على السلاح النووي وتطوير القدرات اللازمة لذلك، مع الأخذ بعين الاعتبار قلق دول المنطقة العميق من الخطوات التصعيدية التي تتخذها إيران لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي، ومن ضمنها برنامجها النووي.
جاء ذلك في كلمة المملكة أمام مجلس الأمن الدولي، في جلسته المنعقدة، أمس الأول، عبر الاتصال المرئي، تحت البند «الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية»، التي قدمها مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي.
وقال المعلمي: «تنوه المملكة بترحيب مجلس الأمن بالمبادرة السعودية في اليمن، وتحثه على وضع المزيد من الضغوط على الميليشيا الحوثية لانتهاز هذه الفرصة وقبول المبادرة للمضي قدماً نحو إيجاد حل لمعاناة الشعب اليمني، التي لا تزال في ازدياد، جراء سياسيات هذه الميليشيا الضيقة التي تدعم أجندات إيران الهدامة في المنطقة».
وبين أن المملكة قامت مؤخراً ضمن دعمها للشعب اليمني بتوقيع اتفاقية توريد منحة مشتقات نفطية بمبلغ 422 مليون دولار. وأدان السفير المعلمي، الهجمات الممنهجة من المليشيات «الحوثية» على المنشآت النفطية والمدنيين والبنية التحتية في المملكة، معرباً عن شجبه للدور الإيراني الهدام في هذا الشأن وفي هجمات أخرى على المملكة.