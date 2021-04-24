هجوم صاروخي على قاعدة عسكريـة بمطار بغداد

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم ووكالات (بغداد)

سقطت ثلاثة صواريخ في قاعدة عسكرية بمطار بغداد تتمركز فيها قوات عراقية وأخرى أميركية، وهو ما أسفر عن إصابة عسكري عراقي بجروح، في أحدث حلقة من مسلسل التوترات المستمرة بين الولايات المتّحدة وإيران على الأراضي العراقية. وقال مسؤول أمني عراقي: «إنّ الصواريخ الثلاثة سقطت في القاعدة الجوية في الجزء الذي تشغله القوات العراقية، وليس القوات الأميركية»، ويتقاسم هذه القاعدة عسكريون عراقيون وآخرون أميركيون يشاركون في التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتّحدة ضدّ تنظيم «داعش» الإرهابي. وأضاف المسؤول، طالباً عدم نشر اسمه: إنّ القصف أسفر عن إصابة عسكري عراقي بجروح.

وهذا ثاني هجوم صاروخي يستهدف القوات الأميركية في العراق في أقلّ من أسبوع، إذ تعرّضت قاعدة عسكرية أخرى تقع شمال بغداد، هي قاعدة بلد، لقصف بخمسة صواريخ يوم الأحد الماضي، وهو ما أدّى إلى سقوط خمسة جرحى، هم ثلاثة جنود عراقيين ومتعاقدتان أجنبيتان.

ولم تتبن أيّ جهة هذا الهجوم الجديد، لكن غالباً ما تنسب واشنطن الهجمات التي تستهدف قواتها أو مقرّاتها الدبلوماسية في العراق إلى مجموعات مسلّحة موالية لإيران.