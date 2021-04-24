«كورونا» تغرق مستشفيات الهند.. واليابان تعلن «طوارئ قصوى»

ابوظبي - سيف اليزيد - نيودلهي (وكالات)

أطلقت مستشفيات الهند مناشدات عاجلة للحصول على الأكسجين، أمس، مع تفاقم أزمة «كوفيد-19» في البلاد إلى مستويات مروعة، فيما أعلنت اليابان حال الطوارئ في طوكيو، قبل ثلاثة أشهر فقط من موعد استضافتها الألعاب الأولمبية.

ويضغط تفشي وباء «كورونا»، بشكل كبير، على أنظمة الرعاية الصحية حول العالم، في ظل غياب أي مؤشرات على قرب السيطرة على الوباء، الذي أودى بأكثر من ثلاثة ملايين شخص. وسجّلت الهند، أمس، أكثر من 330 ألف إصابة جديدة و2000 وفاة خلال يوم واحد، بينما دقّت المنشآت الصحية ناقوس الخطر حيال نقص إمدادات الأكسجين للمرضى الذين يعتمدون على أجهزة التنفّس.

وتفاقمت المأساة مع مصرع 13 مصابا بـ«كورونا» في بومباي، إثر اندلاع حريق في المستشفى حيث كانوا يتلقون العلاج.

وأعلنت اليابان، أمس، حالة الطوارئ القصوى في طوكيو وثلاث مناطق أخرى، قبل ثلاثة شهور فقط من موعد استضافة البلاد لدورة الألعاب الأولمبية.

وسجّلت منطقة العاصمة أكثر من 860 إصابة جديدة بالفيروس، وهي أرقام غير مسبوقة منذ يناير.