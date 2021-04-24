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الجيش الروسي يبدأ انسحابه من المناطق الحدودية الأوكرانية

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ابوظبي - سيف اليزيد - موسكو (أ ف ب) 

بدأ الجيش الروسي، أمس، سحب قواته التي كانت تجري تدريبات عسكرية أمام الحدود الأوكرانية، حسبما أعلنت وزارة الدفاع، بعد أسابيع من التوتر بين موسكو والغرب على خلفية حشد الجنود.
وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالات الأنباء الروسية: «تتحرّك الوحدات والتشكيلات العسكرية حالياً إلى محطّات سكك الحديد والمطارات، وتصعد على متن سفن الهبوط ومنصات سكك الحديد وطائرات النقل العسكري».
وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اختتام التدريبات، أمس الأول، مشيراً إلى أن جميع الجنود الروس المشاركين سيعودون إلى قواعد دائمة بحلول مطلع مايو.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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