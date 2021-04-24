اخبار العالم

دعوات أمريكية لموسكو لوقف استفزازاتها على الحدود الأوكرانية

0 نشر
محرر بـ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 أبريل 2021 01:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 23 - أبريل - 2021 11:57 مساءً

البنتاغون

دعت وزارة الدفاع الأميركية، الجمعة، روسيا إلى وضع حد لاستفزازاتها واحترام سيادة أوكرانيا، وفق ما أفاد المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي.

وكانت روسيا حشدت قواتها على حدود أوكرانيا، واتهمت كييف موسكو بالتحضير لغزو من خلال أعمال استفزازية في شرق أوكرانيا.

وتخوض كييف معارك ضد الانفصاليين الموالين لروسيا في منطقتي دونيتسك ولوغانسك منذ 2014، بعد ضم موسكو شبه جزيرة القرم. وأودى النزاع بحياة 13 ألف شخص.

وفيما يتعلق بالانسحاب من أفغانستان، كشف كيربي أن حاملة الطائرات آيزنهاور ستبقى في المنطقة لتأمين الانسحاب العسكري، مشيرا إلى أن الانسحاب سيتم بشكل آمن ومنظم.

وأعلن البنتاغون عن استعداده لدعم البحرية الإندونسية للعثور على الغواصة المفقودة.

وقال كيربي إن مجلس الشيوخ وافق على تسمية أكثر من 100 شخص لمناصب في الجيش الأميركي.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا