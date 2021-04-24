شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان: المملكة ساعدتنا في ضبط شحنة مخدرات بـ 33 مليون يورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت اليونان، أنها تلقت مساعدة من المملكة في ضبط شحنة المخدرات المتجهة من لبنان إلى سلوفاكيا.

وأفاد محققون بضبط أكثر من أربعة أطنان من القنب كانت مخبأة في شحنة متجهة من لبنان إلى سلوفاكيا في ميناء بيرايوس اليوناني.

وذكرت قناة "ايه ار تي" اليونانية الرسمية أول أمس الخميس نقلا عن السلطات في وزارة المالية إنه تم اكتشاف المخدرات في حاوية وتبلغ قيمتها السوقية نحو 33 مليون يورو (39 مليون دولار).

كانت الشحنة قادمة من لبنان وكان سيتم بعد ذلك نقلها إلى سلوفاكيا بالقطار.

وبحسب التقرير، تلقت السلطات اليونانية معلومات أولية بشأن شحنة غير قانونية من محققي المخدرات الأمريكيين المتمركزين في أثينا.

وأضاف التقرير أنه من غير المعلوم من يقف وراء الشحن. ولم تتم أي اعتقالات حتى الآن.