رئيس نادي النفط ينعى حارس الفريق مصطفى سعدون

وقال طالب في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنه "بقلوب صابرة محتسبة تلقينا نبأ وفاة ولدنا حارس نادي النفط مصطفى سعدون".

وأضاف "بهذه المناسبة الأليمة تتقدم أسرة نادي النفط بأحرّ التعازي إلى عائلة الفقيد داعين الله أن يتغمّده بواسع رحمته وأن يسكنه فراديس جنانه وأن يرزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان".



وتوفي حارس نادي النفط مصطفى سعدون، مساء الجمعة، في بغداد بعد تعرضه لجلطة دماغية.