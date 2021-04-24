شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يدمر 3 مسيّرات حوثية باتجاه السعودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن: ”الخليج 365”

أعلن التحالف العربي، مساء أول أمس الخميس، اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية. وأشار التحالف في بيان إلى أن محاولات ميليشيات الحوثي العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية. ولفت إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وتستمر الميليشيات الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة، التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

من جانب آخر، لقي 50 مسلحاً حوثياً حتفهم في معارك طاحنة مع الجيش اليمني، فيما دكّت سلسلة ضربات جوية للتحالف أكثر من 15 آلية ودورية للانقلابيين بمأرب وصعدة.

ووسعت مقاتلات التحالف العربي الغارات على تعزيزات الحوثيين القادمة من محافظتي الجوف وصنعاء. وجاءت الضربات الجوية لإسناد الجيش اليمني ورجال القبائل، لمنع توغل الميليشيات الحوثية التي شنت هجوماً برياً هو الأكبر للتقدم صوب مواقع استراتيجية.

وقال الجيش اليمني، في بيان، إن سلسلة من ضربات مقاتلات تحالف دعم الشرعية لإسناد قواته ورجال القبائل غربي مأرب شملت دك تعزيزات وتجمعات الميليشيات الحوثية في مواقع متفرقة. ونجحت هذه الغارات في استهداف أغلبية التعزيزات القتالية الحوثية المتجهة صوب جبهة «المشجح» في مديرية صرواح، والتي تشتعل خطوطها الأمامية بشدة، إثر مساعي الانقلابيين لتحقيق مكاسب ميدانية.

كما شنت قوات الجیش، هجوماً عنیفاً على مواقع الميلیشیات بجبهة ملبودة في منطقة المخدرة لقطع الإمدادات عن الميليشيات. وقال قائد جبهة جبل مُراد العميد حسين الحليسي، إن «قوات الجيش مسنودةً برجال القبائل حررت مواقع مهمة في مديرية رحبة (جنوب غرب)، عقب مواجهات تكبد خلالها الحوثيون خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد».

وبالتزامن، خاض الجيش اليمني بجانب رجال القبائل معارك مستمرة ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية في الجبهات الغربية للمحافظة. وأعلن الجيش اليمني عن مقتل 50 عنصراً بصفوف ميليشيات الحوثي في معارك جبهة «المشجح» في مديرية صرواح غربي مأرب، طبقاً لبيان الجيش اليمني. وأضاف أن مدفعية الجيش اليمني دكت 3 دوريات تقل مدافع رشاشة للميليشيات الحوثية.