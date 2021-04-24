شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يرحب باستقبال زيلينيسكي في موسكو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه مستعدّ لاستقبال نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في موسكو «في أي وقت» للتباحث في علاقاتهما الثنائية، إلا أنه أحال الأمر إلى الانفصاليين للتحدث عن النزاع في شرق أوكرانيا.

ولدى سؤاله عن اقتراح عقد لقاء مع زيلينسكي، قال بوتين: «إذا كان الأمر متعلّقاً بالتحدث عن العلاقات الثنائية، إذاً بالطبع، نحن مستعدّون لاستقبال الرئيس الأوكراني في موسكو في أي وقت مناسب له».لكنه اعتبر أنه في حال أراد نظيره الأوكراني التحدث عن النزاع بين قوات كييف والانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا، فينبغي عليه «قبل كل شيء لقاء قادة» الجمهوريتين المعلنتين من جانب المتمردين، وليس هو.

وأضاف بوتين على هامش لقاء مع نظيره البيلاروسي أليكسندر لوكاشينكو، «كانت هناك تدابير كثيرة تهدف إلى تدمير علاقاتنا، وهو أمر لا يمكننا إلا أن نعرب عن أسفنا له. إذا كان الرئيس زيلينسكي يريد البدء بإحياء هذه العلاقات، لن نفعل سوى تهنئته».

واقترح الرئيس الأوكراني الثلاثاء على بوتين عقد لقاء في منطقة النزاع مع الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا.

من جهة أخرى،ذكرت وكالة تاس للأنباء أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس الجمعة، أنها بدأت في إعادة القوات من القرم إلى قواعدها الدائمة، بعد مشاركتها في تدريبات عسكرية.

كانت روسيا قد أعلنت الخميس أنها أمرت قواتها بالعودة إلى قواعدها من المنطقة القريبة من الحدود مع أوكرانيا، وهو ما بدا كإعلان لوقف حشد عشرات الآلاف من الجنود الذي تسبب في قلق الغرب.

ورحّب زيلينسكي بإعلان موسكو، وكتب على تويتر أنّ «خفض القوات على حدودنا يؤدي إلى انخفاض نسبي للتوتر». وأضاف أن «أوكرانيا ستظل يقظة دوماً، لكنها ترحب بأي إجراء يهدف إلى تقليص الوجود العسكري».

وأعلن مسؤول في حلف الناتو أنّ الحلف أخذ علماً بإعلان سحب الجنود الروس، لكنّه يبقى «متيقظاً» ويدعو موسكو إلى سحب جميع قواتها من الأراضي الأوكرانية. وأضاف «نواصل وعن كثب متابعة تعزيزات روسيا العسكرية غير المبررة في أوكرانيا ومحيطها».

كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تنتظر «أفعالاً» وليس «أقوالًا» من جانب روسيا بعد إعلان هذه الأخيرة بدء سحب قواتها المحتشدة قرب أوكرانيا (وكالات)