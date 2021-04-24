شكرا لقرائتكم خبر عن مـوسكـو تعلـن 5 دبلوماسيـين بولنديـين شخصـيات غـير مرغـوب فـيها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت روسيا خمسة موظفين بسفارة بولندا في موسكو شخصيات غير مرغوب فيها، رداً على إجراء مماثل اتخذته وارسو بحق ثلاثة موظفين في السفارة الروسية، فيما أعلنت دول البلطيق الثلاث التضامن مع التشيك، وقررت طرد دبلوماسيين روس، وتوعدت موسكو بالرد بالمثل.

وأكدت الخارجية الروسية في بيان أنها استدعت، أمس الجمعة، السفير البولندي لدى موسكو كشيشتوف كرايفسكي، وأعربت له عن احتجاجها الحازم على قرار وارسو بحق الدبلوماسيين الروس الثلاثة. ووصفت الوزارة الإجراء البولندي بأنه استفزاز، وأمهلت الدبلوماسيين البولنديين الخمسة حتى نهاية يوم 15 مايو/أيار القادم لمغادرة أراضي البلاد.

وأشارت الوزارة إلى أن القرار البولندي جاء «تحت ذريعة سخيفة، أي التعبير عن التضامن مع الولايات المتحدة في ادعاءاتها الواهية عن تورط روسيا في أي هجمات سيبرانية في الأراضي الأمريكية».

وشددت الخارجية الروسية على أن هذا القرار أصبح دليلاً جديداً على اتباع وارسو بشكل ممنهج نهجاً رامياً إلى تقويض وتدمير العلاقات الثنائية.

وحمَّلت الوزارة السلطات البولندية المسؤولية عن تجميد الاتصالات بين الدولتين بالكامل تقريباً في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى «شن حرب مخزية ضد التماثيل السوفييتية ومحاولات استهداف مشاريع الطاقة الروسية وإجراء حملة إعلامية واسعة النطاق ضد روسيا وتزوير التاريخ ».

يأتي ذلك على خلفية تفاقم العلاقات بين روسيا والغرب في الأسابيع الأخيرة، حيث قررت كل من الولايات المتحدة وبلغاريا والتشيك وسلوفاكيا ترحيل دبلوماسيين روس من أراضيها، وردت موسكو على هذه الإجراءات بالمثل.تقليص

قال مصدر في الخارجية الروسية، إنه مع حلول 31 مايو، سيتم تقليص عدد الموظفين بالسفارة الروسية في براج بمقدار 35 دبلوماسياً و 46 موظفاً إدارياً وفنياً. وأضاف أنه مع حلول تلك الفترة سيتقلص عدد الموظفين بسفارة التشيك في موسكو، بمقدار 16 دبلوماسياً و4 موظفين إداريين وفنيين، وكذلك بمقدار 91 من العاملين المحليين.

وتابعت وزارة الخارجية: «لم يتغير التكوين العددي للقنصليات العامة في كلا البلدين. سيكون للجانبين 7 دبلوماسيين، و25 إدارياً وفنياً و19 عنصراً من العاملين المحليين».

دول البلطيق تطرد دبلوماسيين من روسيا

وفي السياق نفسه، قررت دول البلطيق، لاتفيا وليتوانيا وإستونيا، ترحيل عدد من الدبلوماسيين الروس من أراضيها، تعبيراً عن تضامنها مع التشيك في أزمتها الدبلوماسية الحالية مع موسكو. وأعلنت الخارجية الليتوانية في بيان ، أنها استدعت الجمعة ممثلاً عن السفارة الروسية وسلمته مذكرة تنص على إعلان اثنين من طاقم السفارة شخصيتين غير مرغوب فيهما، بدعوى ممارستهما «أنشطة لا تتماشى مع صفتهما الدبلوماسية».

وأمهلت الوزارة الدبلوماسيين الروسيين سبعة أيام لمغادرة أراضي البلاد، مشيرة إلى أن إجراءها الجديد الذي جاء بالتنسيق مع الشركاء في لاتفيا وإستونيا يظهر تضامن ليتوانيا مع ة التشيك «بعد حادث غير مسبوق وخطير» (في إشارة إلى الانفجار الذي هز عام 2014 مستودع أسلحة في بلدة فربيتيتسي التشيكية، وحملت براج مؤخراً موسكو المسؤولية عنه).

كما أكد وزير خارجية لاتفيا، إدغارس رينكافينكس، على حسابه الرسمي في «تويتر» أن حكومة ريجا ستطرد دبلوماسياً روسياً واحداً، واتهم موسكو بمخالفة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، مشدداً على أن لاتفيا «لن تتسامح مع ممارسة أي أنشطة تخريبية في أراضيها أو شركائها وحلفائها».

بدورها، أعلنت وزارة خارجية إستونيا أنها قررت أيضاً ترحيل دبلوماسي روسي تضامناً مع التشيك، مشيرة إلى أنها أبلغت السفير الروسي لدى تالين ألكسندر بيتروف بهذا القرار خلال استدعائه إليها أمس الجمعة.

وتعهدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن موسكو سترد بالمثل ، مشيرة إلى أنه «يمكن للدبلوماسيين من إستونيا وليتوانيا ولاتفيا البدء بالترجيح حول من منهم سيضطر إلى مغادرة روسيا».

(وكالات)