شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: تطبيق توكلنا شرط أساسي لدخول المطارات وصعود الطائرات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، أن تطبيق توكلنا شرط لدخول المطارات الداخلية والدولية على المسافرين.

وأوضحت الهيئة في تعميم لها على الناقلات الجوية الوطنية، بأنه يجري العمل مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والجهات ذات العلاقة، والتنسيق في ذلك، مستمر على الربط الإلكتروني لإصدار بطاقة صعود الطائرة قبل التوجه للمطار للمسافر الذي تكون حالته الصحية في التطبيق محصن، أو لم تثبت إصابته.

وشددت الهيئة على عدم السماح بدخول المطارات، إلا من خلال استخدام التطبيق عبر ثلاث مناطق للفرز عند الدخول للمطار، وتشمل العاملين والمسافرين والموظفين وجميع مرتادي المطار وعند منطقة إنهاء إجراءات السفر وإصدار بطاقة صعود الطائرة وعند منطقة دخول الطائرات.

وأوضحت الهيئة، أن ذلك يأتي لتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لجائحة كورونا الموصى بها، من قبل اللجان المختصة في المطارات والمنشآت التابعة لها.