استقالة إدوارد ليستر المبعوث البريطاني الخاص لمنطقة الخليج

(رويترز)

ذكرت صحيفة تلجراف الجمعة، إن إدوارد ليستر، المبعوث الخاص لبريطانيا لمنطقة الخليج سيستقيل من منصبه ويترك الحكومة، بعد أن واجه تزايداً في التدقيق من الصحافة بشأن عمله في القطاع الخاص.

وكان ليستر قد عُين مبعوثاً خاصاً للخليج في فبراير/شباط، كما عين كبيراً للموظفين لفترة مؤقتة قبل شغله هذا المنصب.