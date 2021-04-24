شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة إدوارد ليستر المبعوث البريطاني الخاص لمنطقة الخليج والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي
24 أبريل 2021
01:47 صباحا
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(رويترز)
ذكرت صحيفة تلجراف الجمعة، إن إدوارد ليستر، المبعوث الخاص لبريطانيا لمنطقة الخليج سيستقيل من منصبه ويترك الحكومة، بعد أن واجه تزايداً في التدقيق من الصحافة بشأن عمله في القطاع الخاص.
وكان ليستر قد عُين مبعوثاً خاصاً للخليج في فبراير/شباط، كما عين كبيراً للموظفين لفترة مؤقتة قبل شغله هذا المنصب.
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