اخبار العالم

استقالة إدوارد ليستر المبعوث البريطاني الخاص لمنطقة الخليج

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة إدوارد ليستر المبعوث البريطاني الخاص لمنطقة الخليج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي

24 أبريل 2021

01:47 صباحا

قراءة دقيقة واحدة

(رويترز)
ذكرت صحيفة تلجراف الجمعة، إن إدوارد ليستر، المبعوث الخاص لبريطانيا لمنطقة الخليج سيستقيل من منصبه ويترك الحكومة، بعد أن واجه تزايداً في التدقيق من الصحافة بشأن عمله في القطاع الخاص.
وكان ليستر قد عُين مبعوثاً خاصاً للخليج في فبراير/شباط، كما عين كبيراً للموظفين لفترة مؤقتة قبل شغله هذا المنصب.

المزيد من الملف

عناوين متفرقة

قد يعجبك ايضا

https://tinyurl.com/ygjh5aav

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا