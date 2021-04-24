شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات «كورونا» مأساة في الهند.. وأوروبا ترفع العزل بحذر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غرقت الهند في أزمة صحية كبرى مسجلة، أمس الجمعة، رقماً قياسياً عالمياً من 332 ألف إصابة جديدة ب«كوفيد- 19» خلال 24 ساعة، وبات النظام الصحي في البلد شبه القارة على وشك التداعي، ولقي 15 مريضاً بكورونا مصرعهم في حريق بمستشفى، بينما ازداد عدد الدول التي أوقفت الرحلات الجزئية من الهند، وأعلنت باكستان نشر الجيش للمساعدة في الإجراءات الاحترازية وحظر التجول، بينما أعلنت اليابان حالة الطوارئ في العاصمة طوكيو ومقاطعات أخرى، في وقت تستعد دول عديدة في أوروبا لتخفيف القيود الصحية.

تفاقم الوضع

الموجة الوبائية الثانية التي تُعزى إلى «متحورة مزدوجة» للفيروس وإلى التجمعات الجماهيرية التي سهلت العدوى، سلطت الضوء من جديد على تداعي النظام الصحي الهندي. ومنذ مطلع الشهر الحالي سجلت الهند 3,5 مليون حالة جديدة.

وبسبب نقص في الأكسجين، وجهت عدة مستشفيات وعيادات في نيودلهي المعزولة لأسبوع، نداء يائساً للحكومة المركزية لحاجتها بشكل عاجل على إمدادات لتزويد مئات المرضى تحت أجهزة التنفس الاصطناعي. وتشهد أيضاً نقصاً حاداً في الأكسجين مستشفيات ولاية مهارشترا (غرب) وعاصمتها المكتظة مومباي، بؤرة تفشي فيروس كورونا.

وتوفي 22 مريضاً في مستشفى ناشيك بسبب التوقف عن إمداد الأكسجين لمدة نصف ساعة.

ولقي 13 مصاباً ب «كورونا» مصرعهم في حريق اندلع صباح أمس الجمعة، بمستشفى في إحدى ضواحي مومباي.

وباتت المقابر ومحارق الجثث في الهند عاجزة عن استيعاب العدد المتزايد للمتوفين.

حظر السفر

وتوصي الولايات المتحدة حالياً بعدم السفر إلى الهند حتى للأشخاص الذين تلقوا اللقاح، في حين أضافت بريطانيا الهند على قائمتها الحمراء، وحظرت هونج كونج ونيوزيلندا الرحلات مع هذا البلد.

وباتت فرنسا تفرض على المسافرين القادمين من الهند حجراً إلزامياً من 10 أيام لدى وصولهم. وأعلنت الحكومة الكندية أنها ستعلق لمدة شهر كل الرحلات الآتية من الهند وباكستان بسبب تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا في صفوف الركاب الآتين من هذين البلدين.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت الخميس تعليق جميع الرحلات الجوية الآتية من الهند.

باكستان

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، أمس الجمعة، أنه استدعى قوات من الجيش لمساعدة الشرطة في تنفيذ الإجراءات والقيود الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن عدد الإصابات بكورونا في باكستان في تزايد، وشدد على ضرورة التقيد الصارم بالإجراءات، وهدد بإغلاق مدن باكستانية إذا تدهور الوضع كما هو الحال في الهند المجاورة.

وقال إن القوات المسلحة والشرطة ستفرض بصرامة ودون تهاون لبس الكمامات في الأماكن العامة والتزام التباعد الاجتماعي، وعدم التكدس والتجمهر، وسجلت باكستان حتى الآن ثلاثة أرباع مليون إصابة و17 ألف وفاة جراء «كوفيد- 19».

اليابان

أعلنت اليابان، أمس حالات طوارئ قصوى وقصيرة الأجل في طوكيو وأوساكا ومقاطعتين أخريين في الوقت الذي تبذل فيه البلاد جهوداً مستميتة لاحتواء موجة جديدة من وباء كورونا قبل ثلاثة أشهر فقط من دورة الألعاب الأولمبية.

وقال وزير الاقتصاد ياسوتوشي نيشيمورا إنه بموجب حالة الطوارئ الجديدة التي ستفرض في الفترة من 25 إبريل إلى 11 مايو ستطلب الحكومة إغلاق المطاعم والحانات، فضلاً عن إقامة المناسبات الرياضية الكبرى بدون جمهور.

وأضاف أن مخالفة هذه القيود سيؤدي إلى فرض إجراءات عقابية طبقاً لقانون جرى تعديله مؤخراً. ومضى يقول: «نحن مضطرون تماماً لتقييد حركة الناس وعلينا تنفيذ ذلك بشكل صارم. نريد إجراءات قوية وقصيرة الأجل ومركزة». .

الحملات تؤتي ثمارها

بدأت حملات التلقيح تؤتي ثمارها كما هو الحال في الولايات المتحدة؛ وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم في أعلى حصيلة للوفيات نتيجة كورونا، لكنها تتصدر أيضاً سباق التطعيم متجاوزة دولاً أوروبية كبيرة وجارتها كندا.

تراجع حدة الجائحة يشجع الحكومات على تخفيف القيود، بدءاً بإيطاليا؛ حيث سيسمح للمطاعم بفتح أبوابها اعتباراً من 26 إبريل لاستقبال الزبائن ظهراً ومساء لأول مرة منذ نهاية أكتوبر، لكن فقط في الخارج وفي المناطق «الصفراء»؛ حيث خطر انتقال العدوى منخفض.كما سيسمح لدور السينما والمسارح والصالات المخصصة للحفلات الموسيقية بمزاولة نشاطاتها اعتباراً من بعد غد الاثنين مع احترام التباعد الاجتماعي وعدم تجاوز 50% من قدرتها الاستيعابية، في حين ستعطي المدارس والجامعات الأولوية للتدريس الحضوري.

في فرنسا، يبدأ تخفيف تدريجي للتدابير اعتباراً من 3 مايو، وفق ما أعلن رئيس الوزراء جان كاستيكس. وسيتم رفع الحظر على التنقل أبعد من مساحة 10 كلم حول المنزل.

وأضاف كاستيكس، أن إعادة فتح المتاجر غير الأساسية ستجري نحو منتصف مايو.

وتنوي فنلندا أيضاً رفع بعض القيود اعتباراً من الأسبوع المقبل.

وحيال تحسن الوضع الصحي قررت الدنمارك تسريع رفع القيود وأعادت فتح المتاحف والمقاهي والمطاعم أبوابها الأربعاء، أمام حملة «الجواز الصحي».

في اليونان ستفتح شرفات الحانات والمطاعم في الثالث من مايو، لكن التنقل بين المناطق لا يزال محظوراً بمناسبة عيد الفصح الذي يحتفل به الأرثوذكس في الثاني من مايو.

روسيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، إجازة رسمية مدتها عشرة أيام في مايو في روسيا من أجل مكافحة وباء «كوفيد- 19» الذي يتراجع ببطء شديد بحسب الأرقام الرسمية.

وقال بوتين، خلال لقاء متلفز رداً على طلب من رئيسة وكالة الصحة الروسية التي اعتبرت أن هذا الإجراء من شأنه كبح انتشار الوباء: «إذا كنت تعتقدين أن ذلك ضرورياً، فسأوقع المرسوم اليوم» في شأن هذه العطلة الرسمية.

المجر

قال رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، للإذاعة العامة، الجمعة إن المجر ستصل إلى مستوى تطعيم 40 في المئة من السكان الأسبوع الحالي، وهي مرحلة حاسمة تسمح للبلاد بإعادة فتح قطاع واسع من المؤسسات والأنشطة في قطاع الخدمات قبل العودة إلى الحياة الطبيعية.

وأضاف أنه اعتباراً من بعد غد الاثنين، سيكون بمقدور حاملي بطاقات التطعيم ارتياد الفنادق والمطاعم والمسارح ودور السينما وصالات الألعاب الرياضية المغلقة والمناسبات الرياضية وحمامات السباحة وغيرها من الأماكن العامة.(وكالات)