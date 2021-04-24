شكرا لقرائتكم خبر عن انتكاسة جديدة للتأليف الحكومي بعد سجال الرئيس والحريري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت- ”الخليج 365”:

تعرض التأليف الحكومي في لبنان لنكسة أخرى، أمس الجمعة، بعد الاشتباك الكلامي الجديد بين الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، ما يؤشر إلى أن تشكيل الحكومة أصبح بعيد المنال، فيما مثلت المدعية الاستئنافية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، أمام رئيس التفتيش القضائي القاضي بركان سعد في قصر العدل، بينما شهدت البلاد وقفات مطلبية متفرقة.

لا حكومة في الأفق

وتفاقمت أزمة ملف التأليف الحكومي بعد الاشتباك الكلامي بين عون والحريري، أمس الأول، لاسيما عندما أعلن الحريري من الفاتيكان أن هناك سياحة في القصر الجمهوري رداً على اتهامه من قبل عون والتيار «الوطني الحر» بالقيام بجولات خارجية عبثية للهروب من عملية التأليف الحكومي؛ حيث اعتبرت مصادر مقربة من عون أن كلام الحريري يسيء لصورة لبنان وموقعه، وأنه يتجنى على رئيس الجمهورية، معتبرة أن المطلوب منه أن يبادر فوراً إلى التفاهم معه للخروج بحل يسرع تشكيل الحكومة.

وكان الرئيس عون، قد عرض مع وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال منال عبد الصمد، شؤون الواقع الإعلامي، وتم التطرق إلى قانون الإعلام؛ حيث أشارت عبد الصمد إلى أن هذا القانون أصبح اليوم في مراحله النهائية أمام لجنة الإدارة والعدل، على أن يعرض قريباً على الهيئة العامة لمجلس النواب، من شأنه أن يسهم في حفظ حقوق الإعلاميين ويقدم العديد من الأحكام التي تنظم القطاع الإعلامي، وقالت بعد اللقاء: «لقد تم التداول بمواضيع الساعة، لا سيما موضوع الإعلام الذي يلعب دوراً أساسياً وجوهرياً في الأزمات التي يمر بها البلد».

عون تمتثل للقضاء

من جهة أخرى، مثلت القاضية غادة عون، أمس الجمعة، أمام رئيس التفتيش القضائي القاضي بركان سعد في قصر العدل في بيروت بناء لمقررات مجلس القضاء الأعلى للاستماع إليها في عدة مخالفات آخرها دعوى اقتحام شركة ميشال مكتف للصيرفة وهناك 23 شكوى في حقّها في مجلس التفتيش القضائي. وخلال الجلسة، تقدمت القاضية عون بشكوى ضد مدعي عام التمييز غسان عويدات لمخالفته القانون بالتعميم الذي أصدره حول توزيع الأعمال في النيابة العامة الاستئنافية.

وقفات واعتصامات

في غضون ذلك، نفذ العاملون الاجتماعيون في البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً في لبنان اعتصاماً أمام وزارة الشؤون الاجتماعية في بدارو شرقي بيروت، أمس، شارك فيه رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر الذي أكد ضرورة المحافظة على عمل اللبنانيين في الإدارات الرسمية، لاسيما العاملين الاجتماعيين في البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقر لأنهم يتمتعون بالكفاءات والقدرة والخبرة العملية في مجال التحقيق الاجتماعي، فلا يجوز الاستغناء عن خدماتهم بقرار ارتجالي، وقال: «لذلك نطالب بضرورة العودة عن هذا القرار ودمج المشاريع المنبثقة بما يؤمن استمرار العاملين في هذا البرنامج مع استمرار رواتبهم وأجورهم، واضعاً هذا الملف أمام الرؤساء الثلاثة لمعالجته».