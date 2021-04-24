شكرا لقرائتكم خبر عن المنقوش: أمن ليبيا يعتمد على انسحاب القوات الأجنبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جددت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، أمس الجمعة، تأكيدها على أن أمن ليبيا يعتمد على انسحاب القوات الأجنبية، فيما أطلق الجيش الليبي، فجر أمس الجمعة، عملية استطلاع جوي مسلح على طول حدود ليبيا مع تشاد؛ لتأمينها ومنع أية خروقات محتملة، في حين أظهر استطلاع، أن أكثر من 98% من الليبيين يطالبون بانتخاب رئيس ليبيا القادم بشكل مباشر من الشعب.

وقالت المنقوش، خلال جلسة استماع مع لجنة الشؤون الخارجية بمقر مجلس النواب الإيطالي، في قصر «مونتي تشيتوريو» في روما، إن «حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة بدأت حواراً مع تركيا، وقد لاحظت استعداد أنقرة لبدء المباحثات والمفاوضات»، مشددة على أن ليبيا حازمة في الوقت نفسه في نواياها. وأضاف المنقوش، أن ليبيا تطلب من جميع الدول أن تكون متعاونة من أجل إخراج القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، قائلة: «الأمر يشكل أولوية بالنسبة لليبيا؛ لأن أمننا يعتمد على انسحاب القوات الأجنبية، إننا ندرك أن المسألة لا يمكن حلها بين عشية وضحاها، لكننا واثقون استناداً للاستعداد الذي لاحظناه».

علاقات إيجابية

أشارت المنقوش إلى أن «العلاقات إيجابية مع دول الجوار»، مؤكدة أن «السلام والأمن في ليبيا يمثلان أولوية بالنسبة لنا»، وشددت على أن «الالتزام بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة لا يمكن أن يترجم إلى نجاح إذا لم تتحقق شروط الأمن والاستقرار».

وخلصت الوزيرة مطالبة: «ادعمونا من خلال مجلس الأمن لإجراء الانتخابات، يجب أن تكون لدينا بنية تحتية للأمن والاستقرار تتيح لنا التطلع إلى المستقبل. لدينا إرث ثقيل من الحروب والمخلفات العسكرية، ونحتاج إلى سنوات من العمل لمداواة الجروح».

استطلاع جوي

أطلق الجيش الليبي،أمس الجمعة، عملية استطلاع جوي مسلح على طول حدود ليبيا مع تشاد؛ لتأمينها ومنع أي خروقات محتملة. وأظهر استطلاع رأي أجرته «بوابة إفريقيا الإخبارية»، أن أكثر من 98% من الليبيين المشاركين في الاستطلاع يطالبون بانتخاب رئيس ليبيا القادم بشكل مباشر من الشعب، فيما صوت 1.9% للخيار الثاني الذي ينص على الانتخاب غير المباشر من البرلمان.

10 جثث

أعلنت منظمة «إس أو إس ميديتيرانيه» غير الحكومية، أمس الأول الخميس، أنّها رصدت قبالة السواحل الليبية حوالي 10 جثث طافية في المياه بجانب زورق مطّاطي انقلب رأساً على عقب،وكان على متنه 130 مهاجراً.

وقالت لويرزا ألبيرا، منسّقة البحث والإنقاذ على متن «أوشن فايكينغ» في بيان، إنّه «منذ وصولنا إلى مكان الحادث، لم نعثر على أي ناجين، في حين تمكنّا من رؤية ما لا يقلّ عن عشر جثث بالقرب من حطام» الزورق.(وكالات)